Пандемія: вчені виявили, що COVID-19 вражає клітини судин зовсім іншим шляхом, ніж вважалося

Важливо відзначити, що наукові матеріали, опубліковані на bioRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

“Тромби і проблеми з роботою судин — одна з найпомітніших рис COVID-19. Тому вчені вважають, що вірус може вражати їх клітини безпосередньо. Зібрані нами дані вказують, що SARS-CoV-2 навряд чи може проникати в них безпосередньо і поширюватися в ендотеліальній тканині судин. Швидше за все, вірус вражає сусідні епітеліальні клітини або пошкоджує судини непрямими шляхами”, — пишуть дослідники.

Коронавірус нового типу SARS-CoV-2 проникає в клітини легенів людини та інших ссавців за допомогою рецепторів ACE2, які покривають так звані пневмоцити — один з типів клітин легенів. Ці рецептори відіграють важливу роль в життєдіяльності SARS, збудника атипової пневмонії і близького родича коронавірусу нового типу.

При цьому вірус вражає клітини не тільки в легенях, а й в інших тканинах тіла, в тому числі всередині слизової оболонки носа, стравоходу, судин і серця, а також інших органах. Вчені припускають, що це може пояснювати, чому багато у хворих COVID-19 з’являються проблеми не тільки в роботі органів дихання, але і з нюхом, травленням, кровоносною системою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: в реакції імунітету безсимптомних хворих COVID-19 знайшли ключову рису — дослідження

Крім того, вчені знайшли натяки на те, що через коронавірусні інфекції можуть з’явитися хронічні проблеми з роботою легень, серця і нервової системи.

В ході нового дослідження молекулярні біологи під керівництвом професора Единбурзького університету (Велика Британія) Ендрю Бейкера засумнівалися, що коронавірус може безпосередньо порушувати роботу артерій, вен і капілярів, заражаючи їх клітини.

Аналізуючи активність всіх генів на рівні поодиноких клітин тіла людини, вчені звернули увагу, що в організмі здорової людини всі типи ендотеліальної тканини, з якої складаються стінки кровоносних судин, практично не виробляють ACE2. Така ж ситуація спостерігалася і при розвитку запалень, які зазвичай виникають при тяжкому перебігу коронавірусної інфекції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: дослідження показало нові рецептори, через які проникає в організм збудник COVID-19

Тому вчені припустили, що коронавірус може вражати клітини стінок судин іншими шляхами, користуючись іншими рецепторами. З огляду на це, біологи ввели в культуру клітин судин, вразливих для атак інших типів коронавірусів, велику кількість часток SARS-CoV-2.

В результаті виявилося, що збудник COVID-19 практично ніколи не проникав всередину цих клітин і не передавався між ними. Це говорить про те, що він викликає пошкодження судин іншими шляхами. Зокрема, вчені припускають, що він може порушувати роботу імунних клітин і тромбоцитів, а також заражати епітеліальні клітини всередині судин і по сусідству з ними.

На користь цього, зокрема, свідчить те, що додавання плазми крові хворих в критичному стані, а також людей, які недавно перехворіли, вкрай негативно вплинуло на життєдіяльність культур клітин судин і викликало їхню масову загибель. Цей фактор, як роблять висновок вчені, слід враховувати при лікуванні COVID-19 і оцінки вразливості пацієнтів для інфекції.