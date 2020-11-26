Пандемія: дослідження показало нові рецептори, через які проникає в організм збудник COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Молекулярні біологи виявили перші свідоцтва того, що коронавірус нового типу проникає в клітини людини, використовуючи не тільки “легеневий” рецептор ACE2, але і рецептори SRB1, які розпізнають молекули холестерину. Статтю з висновками вчених опублікував науковий журнал Nature, зазначає УНН.
“Препарати, які блокують роботу рецептора ACE2, дозволяють легше переносити коронавірусну інфекцію. Ми припускаємо, що схожим чином на неї будуть діяти речовини, які зв’язуються з SRB1. Зокрема, ми вже з’ясували, що препарат ITX 5601, який може з’єднуватися з SRB1 і який вже застосовують для боротьби з гепатитом С, може пригнічувати розмноження SARS-CoV-2”, — пишуть вчені.
Коронавірус нового типу (SARS-CoV-2) проникає в організм людини і інших ссавців за допомогою рецептора ACE2, який покриває поверхню слизової оболонки легень і деяких інших органів. Цей рецептор грає важливу роль в життєдіяльності найближчого родича коронавірусу нового типу, SARS-CoV-1 — збудника атипової пневмонії. Пізніше виявилося, що SARS-CoV-2 може використовувати ще один рецептор, CD147. Він пов’язаний з роботою імунних клітин.
Здатність збудника COVID-19 з’єднуватися відразу з декількома різними рецепторами змусила дослідників активно вивчати, з якими іншими типами білкових молекул може зв’язуватися коронавірус, і як подібні особливості його поведінки можуть впливати на розвиток хвороби.
Китайські молекулярні біологи під керівництвом доцента Інституту вивчення раку провінції Ляонін (Китай) Чжана Жуя відкрили ще один рецептор, задіяний у розвитку коронавірусної інфекції. В ході своєї роботи вони вивчали структуру S-білка коронавірусу — тієї частини його оболонки, яка з’єднується безпосередньо з ACE2.
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У приєднанні вірусу до рецептора задіяна лише невелика частина цього білкового ланцюжка. Це говорить про те, що у S-білка можуть бути і інші функції. Намагаючись з’ясувати, що це можуть бути за функції, вчені порівнювали пристрій цієї молекули зі структурою інших клітинних рецепторів людини.
Вони з’ясували, що в S-білку є послідовності амінокислот, дуже схожі на ті, які відповідають за з’єднання рецептора SRB1 з молекулами холестерину і ліпопротеїнів. Дізнавшись це, вчені перевірили, чи можуть частки коронавірусу взаємодіяти з цими речовинами і з самим рецептором SRB1.
Виявилося, що вірус дійсно може з’єднуватися з холестерином — причому тільки з ним, а не зі схожими на нього молекулами. Крім того, виявилося, що це робила та ж частина S-білка, яка взаємодіє з ACE2. Вчені перевірили, що станеться, якщо додати велику кількість холестерину і ліпопротеїнів в живильне середовище з клітинами і спробувати заразити їх SARS-CoV-2.
Подібний експеримент підтвердив, що холестерин і рецептори, які розпізнають його, відігравали важливу роль в процесі проникнення вірусу в здорові клітини. Чим більше його молекул було в живильному середовищі, тим швидше SARS-CoV-2 заражав нових жертв. Якщо ж вчені блокували роботу SRB1 за допомогою ліків ITX 5601, то вірус поширювався набагато гірше.
Взаємодія S-білка вірусу з рецепторами SRB1 сама по собі не призводить до появи інфекції. Це відбувається тільки в тому випадку, якщо на поверхні клітинних оболонок є працездатні молекули ACE2. Це пояснює багато дивних розходжень в характері перебігу хвороби у різних пацієнтів, а також те, чому на COVID-19 діють багато ліків від вірусного гепатиту С, який використовує рецептор SRB1 як основний канал поширення.
Вчені сподіваються, що подальше вивчення взаємодій між цим рецептором і частинками SARS-CoV-2 допоможе зрозуміти, як цю особливість вірусу можна використовувати для придушення інфекції і створити максимально ефективні методи її лікування.