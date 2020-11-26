Пандемія: дослідження показало нові рецептори, через які проникає в організм збудник COVID-19

“Препарати, які блокують роботу рецептора ACE2, дозволяють легше переносити коронавірусну інфекцію. Ми припускаємо, що схожим чином на неї будуть діяти речовини, які зв’язуються з SRB1. Зокрема, ми вже з’ясували, що препарат ITX 5601, який може з’єднуватися з SRB1 і який вже застосовують для боротьби з гепатитом С, може пригнічувати розмноження SARS-CoV-2”, — пишуть вчені.

Коронавірус нового типу (SARS-CoV-2) проникає в організм людини і інших ссавців за допомогою рецептора ACE2, який покриває поверхню слизової оболонки легень і деяких інших органів. Цей рецептор грає важливу роль в життєдіяльності найближчого родича коронавірусу нового типу, SARS-CoV-1 — збудника атипової пневмонії. Пізніше виявилося, що SARS-CoV-2 може використовувати ще один рецептор, CD147. Він пов’язаний з роботою імунних клітин.

Здатність збудника COVID-19 з’єднуватися відразу з декількома різними рецепторами змусила дослідників активно вивчати, з якими іншими типами білкових молекул може зв’язуватися коронавірус, і як подібні особливості його поведінки можуть впливати на розвиток хвороби.

Китайські молекулярні біологи під керівництвом доцента Інституту вивчення раку провінції Ляонін (Китай) Чжана Жуя відкрили ще один рецептор, задіяний у розвитку коронавірусної інфекції. В ході своєї роботи вони вивчали структуру S-білка коронавірусу — тієї частини його оболонки, яка з’єднується безпосередньо з ACE2.

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У приєднанні вірусу до рецептора задіяна лише невелика частина цього білкового ланцюжка. Це говорить про те, що у S-білка можуть бути і інші функції. Намагаючись з’ясувати, що це можуть бути за функції, вчені порівнювали пристрій цієї молекули зі структурою інших клітинних рецепторів людини.

Вони з’ясували, що в S-білку є послідовності амінокислот, дуже схожі на ті, які відповідають за з’єднання рецептора SRB1 з молекулами холестерину і ліпопротеїнів. Дізнавшись це, вчені перевірили, чи можуть частки коронавірусу взаємодіяти з цими речовинами і з самим рецептором SRB1.

Виявилося, що вірус дійсно може з’єднуватися з холестерином — причому тільки з ним, а не зі схожими на нього молекулами. Крім того, виявилося, що це робила та ж частина S-білка, яка взаємодіє з ACE2. Вчені перевірили, що станеться, якщо додати велику кількість холестерину і ліпопротеїнів в живильне середовище з клітинами і спробувати заразити їх SARS-CoV-2.

Подібний експеримент підтвердив, що холестерин і рецептори, які розпізнають його, відігравали важливу роль в процесі проникнення вірусу в здорові клітини. Чим більше його молекул було в живильному середовищі, тим швидше SARS-CoV-2 заражав нових жертв. Якщо ж вчені блокували роботу SRB1 за допомогою ліків ITX 5601, то вірус поширювався набагато гірше.

Взаємодія S-білка вірусу з рецепторами SRB1 сама по собі не призводить до появи інфекції. Це відбувається тільки в тому випадку, якщо на поверхні клітинних оболонок є працездатні молекули ACE2. Це пояснює багато дивних розходжень в характері перебігу хвороби у різних пацієнтів, а також те, чому на COVID-19 діють багато ліків від вірусного гепатиту С, який використовує рецептор SRB1 як основний канал поширення.

Вчені сподіваються, що подальше вивчення взаємодій між цим рецептором і частинками SARS-CoV-2 допоможе зрозуміти, як цю особливість вірусу можна використовувати для придушення інфекції і створити максимально ефективні методи її лікування.