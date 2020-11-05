Пандемія: у чверті інфікованих COVID-19 у важкій формі збереглося затьмарення свідомості або делірій - дослідження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Медики з США виявили, що приблизно у 24% людей, які перенесли найважчі форми коронавірусної інфекції, проявляються напади делірію — потьмарення свідомості і гарячкового марення — і розумові порушення. У деяких пацієнтів такі симптоми тривали через декілька місяців після одужання, пишуть вчені в статті, яку опублікувала електронна наукова бібліотека medRxiv, пише УНН.

Відзначимо, що наукові матеріали, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

“Серед пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які потрапили в реанімацію, делірій — один з найпоширеніших симптомів. Наші спостереження показують, що приблизно у 24% з них він виникає і після одужання. Причому в деяких випадках делірій з’являвся навіть через два місяці після виписки з лікарні”, — пишуть дослідники.

Через те, що коронавірус SARS-CoV-2 потрапляє в організм, людина може втратити нюх або почати гірше розпізнавати смак їжі. Перші спостереження за хворими в Європі показали, що подібні проблеми відчували практично всі хворі COVID-19.

Нещодавно вчені з’ясували можливу причину цього явища. Вони виявили, що в якості своєрідних “воріт” для проникнення в мозок і поширення по нервовій системі вірус використовує нюхові рецептори в слизовій оболонці носа людини. Нещодавно британські вчені з’ясували, що через COVID-19 у перехворілих можуть знижуватися розумові здібності. Особливо це стосується їхнього вміння розпізнавати сенс слів і пропозицій.

Американські медики під керівництвом доцента Мічиганського університету в Анн-Арбор (США) Філіпа Влісідеса з’ясували, що у COVID-19 може бути ще один довгостроковий наслідок, який впливає на роботу мозку. В ході свого дослідження вони спостерігали за здоров’ям 150 пацієнтів з дуже важкими формами коронавірусної інфекції.

Вчені помітили, що переважна більшість цих хворих, близько 70%, перебуваючи в реанімації, перенесли декілька нападів делірію — психічного розладу, при якому у пацієнтів затьмарюється свідомість, погіршується увага, сприйняття і мислення. Стан третини з них лікарі не змогли поліпшити або стабілізувати до одужання. У багатьох хворих медики зафіксували не тільки делірій, але і порушення гостроти розуму і пам’яті.

Подальші спостереження показали, що багато подібних симптомів зберігалися і після того, як вірус зникав з організму хворих. Близько 23% з них страждали від слабоумства та інших серйозних збоїв розумових здібностей, а 24% пережили повторні напади делірію.

Вчені припускають, що ці проблеми з’явилися через те, що коронавірусна інфекція порушує роботу судин мозку. В результаті з’являються серйозні збої в його роботі, в тому числі недоумство і делірій. Подальше вивчення цього явища, як сподіваються Влісідес і його колеги, допоможе зрозуміти, як захистити мозок найбільш уразливих категорій населення від подібних довгострокових наслідків коронавірусної інфекції.

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