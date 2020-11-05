Пандемия: у четверти инфицированных COVID-19 в тяжелой форме сохранилось помрачение сознания или делирий - исследование

Отметим, что научные материалы, опубликованные на medRxiv — не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

“Среди пациентов с коронавирусной инфекцией, которые попали в реанимацию, делирий — один из самых распространенных симптомов. Наши наблюдения показывают, что примерно у 24% из них он возникает и после выздоровления. Причем в некоторых случаях делирий появлялся даже через два месяца после выписки из больницы”, — пишут исследователи.

Из-за того, что коронавирус SARS-CoV-2 попадает в организм, человек может потерять обоняние или начать хуже распознавать вкус пищи. Первые наблюдения за больными в Европе показали, что подобные проблемы испытывали практически все больные COVID-19.

Недавно ученые выяснили возможную причину этого явления. Они обнаружили, что в качестве своеобразных “ворот” для проникновения в мозг и распространения по нервной системе вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа человека. Недавно британские ученые выяснили, что из-за COVID-19 у переболевших могут снижаться умственные способности. В особенности это касается их умения распознавать смысл слов и предложений.

Американские медики под руководством доцента Мичиганского университета в Анн-Арборе (США) Филипа Влисидеса выяснили, что у COVID-19 могут быть еще одно долговременное последствие, которые влияет на работу мозга. В ходе своего исследования они наблюдали за здоровьем 150 пациентов с очень тяжелыми формами коронавирусной инфекции.

Ученые заметили, что подавляющее большинство этих больных, около 70%, находясь в реанимации, перенесли несколько приступов делирия — психического расстройства, при котором у пациентов помрачается сознание, ухудшается внимание, восприятие и мышление. Состояние трети из них врачи не смогли улучшить или стабилизировать до выздоровления. У многих больных медики зафиксировали не только делирий, но и нарушения остроты ума и памяти.

Дальнейшие наблюдения показали, что многие подобные симптомы сохранялись и после того, как вирус исчезал из организма больных. Около 23% из них страдали от слабоумия и других серьезных сбоев умственных способностей, а 24% пережили повторные приступы делирия.

Ученые предполагают, что эти проблемы появились из-за того, что коронавирусная инфекция нарушает работу сосудов мозга. В результате появляются серьезные сбои в его работе, в том числе слабоумие и делирий. Дальнейшее изучение этого явления, как надеются Влисидес и его коллеги, поможет понять, как защитить мозг самых уязвимых категорий населения от подобных долгосрочных последствий коронавирусной инфекции.