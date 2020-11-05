Пандемия: у четверти инфицированных COVID-19 в тяжелой форме сохранилось помрачение сознания или делирий - исследование

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 22382 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 87612 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 65385 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 104720 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 81554 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 92679 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101838 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101173 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101117 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114444 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 45639 просмотра
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 34779 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 68868 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 52787 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 90048 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 87553 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 104705 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 370594 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 321960 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 475639 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 20809 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 127089 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 204707 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 231709 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 210567 просмотра
Актуальное
Пандемия: у четверти инфицированных COVID-19 в тяжелой форме сохранилось помрачение сознания или делирий - исследование

Пандемия: у четверти инфицированных COVID-19 в тяжелой форме сохранилось помрачение сознания или делирий - исследование

Киев  •  УНН

 • 28750 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Медики из США обнаружили, что примерно у 24% людей, которые перенесли самые тяжелые формы коронавирусной инфекции, проявляются приступы делирия — помрачения сознания и горячечного бреда — и умственные нарушения. У некоторых пациентов такие симптомы продолжались спустя несколько месяцев после выздоровления, пишут ученые в статье, которую опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, пишет УНН.

Отметим, что научные материалы, опубликованные на medRxiv — не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

“Среди пациентов с коронавирусной инфекцией, которые попали в реанимацию, делирий — один из самых распространенных симптомов. Наши наблюдения показывают, что примерно у 24% из них он возникает и после выздоровления. Причем в некоторых случаях делирий появлялся даже через два месяца после выписки из больницы”, — пишут исследователи.

Из-за того, что коронавирус SARS-CoV-2 попадает в организм, человек может потерять обоняние или начать хуже распознавать вкус пищи. Первые наблюдения за больными в Европе показали, что подобные проблемы испытывали практически все больные COVID-19.

Недавно ученые выяснили возможную причину этого явления. Они обнаружили, что в качестве своеобразных “ворот” для проникновения в мозг и распространения по нервной системе вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа человека. Недавно британские ученые выяснили, что из-за COVID-19 у переболевших могут снижаться умственные способности. В особенности это касается их умения распознавать смысл слов и предложений.

Американские медики под руководством доцента Мичиганского университета в Анн-Арборе (США) Филипа Влисидеса выяснили, что у COVID-19 могут быть еще одно долговременное последствие, которые влияет на работу мозга. В ходе своего исследования они наблюдали за здоровьем 150 пациентов с очень тяжелыми формами коронавирусной инфекции.

Ученые заметили, что подавляющее большинство этих больных, около 70%, находясь в реанимации, перенесли несколько приступов делирия — психического расстройства, при котором у пациентов помрачается сознание, ухудшается внимание, восприятие и мышление. Состояние трети из них врачи не смогли улучшить или стабилизировать до выздоровления. У многих больных медики зафиксировали не только делирий, но и нарушения остроты ума и памяти.

Дальнейшие наблюдения показали, что многие подобные симптомы сохранялись и после того, как вирус исчезал из организма больных. Около 23% из них страдали от слабоумия и других серьезных сбоев умственных способностей, а 24% пережили повторные приступы делирия.

Ученые предполагают, что эти проблемы появились из-за того, что коронавирусная инфекция нарушает работу сосудов мозга. В результате появляются серьезные сбои в его работе, в том числе слабоумие и делирий. Дальнейшее изучение этого явления, как надеются Влисидес и его коллеги, поможет понять, как защитить мозг самых уязвимых категорий населения от подобных долгосрочных последствий коронавирусной инфекции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы