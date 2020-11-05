Пандемия: у четверти инфицированных COVID-19 в тяжелой форме сохранилось помрачение сознания или делирий - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Медики из США обнаружили, что примерно у 24% людей, которые перенесли самые тяжелые формы коронавирусной инфекции, проявляются приступы делирия — помрачения сознания и горячечного бреда — и умственные нарушения. У некоторых пациентов такие симптомы продолжались спустя несколько месяцев после выздоровления, пишут ученые в статье, которую опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, пишет УНН.
Отметим, что научные материалы, опубликованные на medRxiv — не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.
“Среди пациентов с коронавирусной инфекцией, которые попали в реанимацию, делирий — один из самых распространенных симптомов. Наши наблюдения показывают, что примерно у 24% из них он возникает и после выздоровления. Причем в некоторых случаях делирий появлялся даже через два месяца после выписки из больницы”, — пишут исследователи.
Из-за того, что коронавирус SARS-CoV-2 попадает в организм, человек может потерять обоняние или начать хуже распознавать вкус пищи. Первые наблюдения за больными в Европе показали, что подобные проблемы испытывали практически все больные COVID-19.
Недавно ученые выяснили возможную причину этого явления. Они обнаружили, что в качестве своеобразных “ворот” для проникновения в мозг и распространения по нервной системе вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа человека. Недавно британские ученые выяснили, что из-за COVID-19 у переболевших могут снижаться умственные способности. В особенности это касается их умения распознавать смысл слов и предложений.
Американские медики под руководством доцента Мичиганского университета в Анн-Арборе (США) Филипа Влисидеса выяснили, что у COVID-19 могут быть еще одно долговременное последствие, которые влияет на работу мозга. В ходе своего исследования они наблюдали за здоровьем 150 пациентов с очень тяжелыми формами коронавирусной инфекции.
Ученые заметили, что подавляющее большинство этих больных, около 70%, находясь в реанимации, перенесли несколько приступов делирия — психического расстройства, при котором у пациентов помрачается сознание, ухудшается внимание, восприятие и мышление. Состояние трети из них врачи не смогли улучшить или стабилизировать до выздоровления. У многих больных медики зафиксировали не только делирий, но и нарушения остроты ума и памяти.
Дальнейшие наблюдения показали, что многие подобные симптомы сохранялись и после того, как вирус исчезал из организма больных. Около 23% из них страдали от слабоумия и других серьезных сбоев умственных способностей, а 24% пережили повторные приступы делирия.
Ученые предполагают, что эти проблемы появились из-за того, что коронавирусная инфекция нарушает работу сосудов мозга. В результате появляются серьезные сбои в его работе, в том числе слабоумие и делирий. Дальнейшее изучение этого явления, как надеются Влисидес и его коллеги, поможет понять, как защитить мозг самых уязвимых категорий населения от подобных долгосрочных последствий коронавирусной инфекции.