Пандемія: попередні результати дослідження показали погіршення пам'яті та інтелекту - як наслідок COVID-19

Відзначимо, що наукові матеріали, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

“Наше дослідження в черговий раз продемонструвало, що у коронавірусної інфекції є довгострокові наслідки. Британці, які перехворіли COVID-19, справлялися з когнітивними тестами значно гірше, ніж їх однолітки, що не хворіли. Причому рівень цих відмінностей був безпосередньо пов’язаний з тяжкістю перенесеної хвороби”, — пишуть вчені.

При попаданні коронавірусу SARS-CoV-2 в організм людини з’являється безліч симптомів — зокрема, втрата нюху і погіршення здатності розпізнавати смак їжі. Спостереження за хворими в Європі показують, що подібні проблеми відчували практично усі пацієнти з COVID-19.

Причина цього може критися в тому, що нюхові рецептори в слизовій оболонці носа вірус використовує в якості своєрідних “воріт”. Через них він може потрапити в мозок людини і поширитися по нервовій системі. Тому вчені, які побоюються, що довгострокові наслідки COVID-19 можуть торкнутися тканини мозку, детально досліджують цей процес.

У новому дослідженні британські нейрофізіологи і медики під керівництвом наукового співробітника Імперського коледжу Лондона (Велика Британія) Адама Хемпшира виявили перші натяки на те, що через коронавірусну інфекцію в роботі мозку і свідомості людини можуть відбуватися довгострокові порушення.

До такого висновку вчені прийшли, простеживши за змінами в гостроті пам’яті і розумових здібностей приблизно у 84 тис. британців, які погодилися пройти онлайн кілька тестів на кмітливість. Значна частина цих добровольців або лежали в лікарнях з важкою формою COVID-19, або ж перенесли легку форму коронавірусної інфекції.

Результати тестів вчені зіставили з даними проекту Great British Intelligence Test, в ході якого на розумові здібності тестують всіх жителів країни. Завдяки цьому дослідники могли порівняти інтелектуальні здібності і гостроту пам’яті у перехворілих COVID-19 з типовими результатами аналогічних тестів для їх вікових і демографічних груп.

Виявилося, що британці, які перенесли важкі форми коронавірусної інфекції, поступалися за цими показниками приблизно 65% інших жителів країни. У інших категорій хворих інтелектуальні здібності впали в дещо меншому ступені. Як пояснюють дослідники, результати тесту еквівалентні тому, якби ці хворі постаріли приблизно на 10 років.

Особливо сильно перенесена хвороба впливала на тести, які пов’язані з вирішенням завдань на розуміння тексту і змісту слів, а на сприйняття емоцій, просторову пам’ять і здатність запам’ятовувати різні числа майже не впливала. Учені поки не можуть сказати, з чим це пов’язано. Однак вони сподіваються, що подальші спостереження і вивчення характеру роботи мозку у людей, які перенесли важку форму COVID-19, дасть відповідь на це питання.