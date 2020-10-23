Пандемия: предварительные результаты исследования показали ухудшение памяти и интеллекта - как следствие COVID-19

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 50591 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 73795 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 115785 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101562 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 119546 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 97356 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100727 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103515 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101755 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101445 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

4 марта, 10:39 • 31264 просмотра
В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США

В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США

4 марта, 10:39 • 28266 просмотра
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 30935 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 79486 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 53392 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 53392 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 115788 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 119547 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 378399 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 329393 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 9186 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 79486 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 130643 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 208016 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234812 просмотра
Актуальное
Пандемия: предварительные результаты исследования показали ухудшение памяти и интеллекта - как следствие COVID-19

Пандемия: предварительные результаты исследования показали ухудшение памяти и интеллекта - как следствие COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14979 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Исследование 84 тыс. человек показало, что у переболевших COVID-19 может нарушаться работа памяти, а также ухудшаться другие интеллектуальные способности. Статью с описанием работы опубликовала научная библиотека medRxiv, пишет УНН.

Отметим, что научные материалы, опубликованные на medRxiv — не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

“Наше исследование в очередной раз продемонстрировало, что у коронавирусной инфекции есть долгосрочные последствия. Британцы, которые переболели COVID-19, справлялись с когнитивными тестами значительно хуже, чем их не болевшие сверстники. Причем уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесенной болезни”, — пишут ученые.

При попадании коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека появляется множество симптомов — в частности, потеря обоняния и ухудшение способности распознавать вкус пищи. Наблюдения за больными в Европе показывают, что подобные проблемы испытывали практически все пациенты с COVID-19.

Причина этого может крыться в том, что обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа вирус использует в качестве своеобразных “ворот”. Через них он может попасть в мозг человека и распространиться по нервной системе. Поэтому ученые, которые опасаются, что долгосрочные последствия COVID-19 могут затронуть ткани мозга, детально исследуют этот процесс.

В новом исследовании британские нейрофизиологи и медики под руководством научного сотрудника Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Адама Хэмпшира обнаружили первые намеки на то, что из-за коронавирусной инфекции в работе мозга и сознания человека могут происходить долгосрочные нарушения .

К такому выводу ученые пришли, проследив за изменениями в остроте памяти и умственных способностей примерно у 84 тыс. британцев, которые согласились пройти онлайн несколько тестов на сообразительность. Значительная часть этих добровольцев или лежали в больницах с тяжелой формой COVID-19, или же перенесли легкую форму коронавирусной инфекции.

Результаты тестов ученые сопоставили с данными проекта Great British Intelligence Test, в ходе которого на умственные способности тестируют всех жителей страны. Благодаря этому исследователи могли сравнить интеллектуальные способности и остроту памяти у переболевших COVID-19 с типичными результатами аналогичных тестов для их возрастных и демографических групп.

Оказалось, что британцы, которые перенесли тяжелые формы коронавирусной инфекции, уступали по этим показателям примерно 65% остальных жителей страны. У других категорий больных интеллектуальные способности упали в чуть меньшей степени. Как объясняют исследователи, результаты теста эквивалентны тому, если бы эти больные постарели примерно на 10 лет.

Особенно сильно перенесенная болезнь влияла на тесты, которые связаны с решением задач на понимание текста и смысла слов, а на восприятие эмоций, пространственную память и способность запоминать различные числа почти не влияла. Ученые пока не могут сказать, с чем это связано. Однако они надеются, что последующие наблюдения и изучение характера работы мозга у людей, которые перенесли тяжелую форму COVID-19, даст ответ на этот вопрос.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы