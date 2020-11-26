Пандемия: исследование показало новые рецепторы, через которые проникает в организм возбудитель COVID-19

“Препараты, которые блокируют работу рецептора ACE2, позволяют легче переносить коронавирусную инфекцию. Мы предполагаем, что похожим образом на нее будут действовать вещества, которые связываются с SRB1. В частности, мы уже выяснили, что препарат ITX 5601, который может соединяться с SRB1 и который уже применяют для борьбы с гепатитом С, может подавлять размножение SARS-CoV-2”, — пишут ученые.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) проникает в организм человека и других млекопитающих с помощью рецептора ACE2, который покрывает поверхность слизистой оболочки легких и некоторых других органов. Этот рецептор играет важную роль в жизнедеятельности ближайшего родственника коронавируса нового типа, SARS-CoV-1 — возбудителя атипичной пневмонии. Позже обнаружилось, что SARS-CoV-2 может использовать еще один рецептор, CD147. Он связан с работой иммунных клеток.

Способность возбудителя COVID-19 соединяться сразу с несколькими разными рецепторами заставила исследователей активно изучать, с какими другими типами белковых молекул может связываться коронавирус, и как подобные особенности его поведения могут влиять на развитие болезни.

Китайские молекулярные биологи под руководством доцента Института изучения рака провинции Ляонин (Китай) Чжана Жуя открыли еще один рецептор, задействованный в развитии коронавирусной инфекции. В ходе своей работы они изучали структуру S-белка коронавируса — той части его оболочки, которая соединяется непосредственно с ACE2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия: у четверти инфицированных COVID-19 в тяжелой форме сохранилось помрачение сознания или делирий — исследование

В присоединении вируса к рецептору задействована лишь небольшая часть этой белковой цепочки. Это говорит о том, что у S-белка могут быть и другие функции. Пытаясь выяснить, что это могут быть за функции, ученые сравнивали устройство этой молекулы со структурой других клеточных рецепторов человека.

Они выяснили, что в S-белке есть последовательности аминокислот, очень похожие на те, которые отвечают за соединение рецептора SRB1 с молекулами холестерина и липопротеинов. Узнав это, ученые проверили, могут ли частицы коронавируса взаимодействовать с этими веществами и с самим рецептором SRB1.

Оказалось, что вирус действительно может соединяться с холестерином — причем только с ним, а не с похожими на него молекулами. Кроме того, оказалось, что это делала та же часть S-белка, которая взаимодействует с ACE2. Ученые проверили, что произойдет, если добавить большое количество холестерина и липопротеинов в питательную среду с клетками и попытаться заразить их SARS-CoV-2.

Подобный эксперимент подтвердил, что холестерин и распознающие его рецепторы играли важную роль в процессе проникновения вируса в здоровые клетки. Чем больше его молекул было в питательной среде, тем быстрее SARS-CoV-2 заражал новых жертв. Если же ученые блокировали работу SRB1 с помощью лекарства ITX 5601, то вирус распространялся гораздо хуже.

Взаимодействие S-белка вируса с рецепторами SRB1 само по себе не приводит к появлению инфекции. Это происходит только в том случае, если на поверхности клеточных оболочек есть работоспособные молекулы ACE2. Это объясняет многие странные различия в характере течения болезни у разных пациентов, а также то, почему на COVID-19 действуют многие лекарства от вирусного гепатита С, который использует рецептор SRB1 как основной канал распространения.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение взаимодействий между этим рецептором и частицами SARS-CoV-2 поможет понять, как эту особенность вируса можно использовать для подавления инфекции и создать максимально эффективные методы ее лечения.