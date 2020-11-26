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Пандемия: исследование показало новые рецепторы, через которые проникает в организм возбудитель COVID-19

Киев  •  УНН

 • 38060 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Молекулярные биологи обнаружили первые свидетельства того, что коронавирус нового типа проникает в клетки человека, используя не только “легочный” рецептор ACE2, но и рецепторы SRB1, которые распознают молекулы холестерина. Статью с выводами ученых опубликовал научный журнал Nature, отмечает УНН.

“Препараты, которые блокируют работу рецептора ACE2, позволяют легче переносить коронавирусную инфекцию. Мы предполагаем, что похожим образом на нее будут действовать вещества, которые связываются с SRB1. В частности, мы уже выяснили, что препарат ITX 5601, который может соединяться с SRB1 и который уже применяют для борьбы с гепатитом С, может подавлять размножение SARS-CoV-2”, — пишут ученые.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) проникает в организм человека и других млекопитающих с помощью рецептора ACE2, который покрывает поверхность слизистой оболочки легких и некоторых других органов. Этот рецептор играет важную роль в жизнедеятельности ближайшего родственника коронавируса нового типа, SARS-CoV-1 — возбудителя атипичной пневмонии. Позже обнаружилось, что SARS-CoV-2 может использовать еще один рецептор, CD147. Он связан с работой иммунных клеток.

Способность возбудителя COVID-19 соединяться сразу с несколькими разными рецепторами заставила исследователей активно изучать, с какими другими типами белковых молекул может связываться коронавирус, и как подобные особенности его поведения могут влиять на развитие болезни.

Китайские молекулярные биологи под руководством доцента Института изучения рака провинции Ляонин (Китай) Чжана Жуя открыли еще один рецептор, задействованный в развитии коронавирусной инфекции. В ходе своей работы они изучали структуру S-белка коронавируса — той части его оболочки, которая соединяется непосредственно с ACE2.

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В присоединении вируса к рецептору задействована лишь небольшая часть этой белковой цепочки. Это говорит о том, что у S-белка могут быть и другие функции. Пытаясь выяснить, что это могут быть за функции, ученые сравнивали устройство этой молекулы со структурой других клеточных рецепторов человека.

Они выяснили, что в S-белке есть последовательности аминокислот, очень похожие на те, которые отвечают за соединение рецептора SRB1 с молекулами холестерина и липопротеинов. Узнав это, ученые проверили, могут ли частицы коронавируса взаимодействовать с этими веществами и с самим рецептором SRB1.

Оказалось, что вирус действительно может соединяться с холестерином — причем только с ним, а не с похожими на него молекулами. Кроме того, оказалось, что это делала та же часть S-белка, которая взаимодействует с ACE2. Ученые проверили, что произойдет, если добавить большое количество холестерина и липопротеинов в питательную среду с клетками и попытаться заразить их SARS-CoV-2.

Подобный эксперимент подтвердил, что холестерин и распознающие его рецепторы играли важную роль в процессе проникновения вируса в здоровые клетки. Чем больше его молекул было в питательной среде, тем быстрее SARS-CoV-2 заражал новых жертв. Если же ученые блокировали работу SRB1 с помощью лекарства ITX 5601, то вирус распространялся гораздо хуже.

Взаимодействие S-белка вируса с рецепторами SRB1 само по себе не приводит к появлению инфекции. Это происходит только в том случае, если на поверхности клеточных оболочек есть работоспособные молекулы ACE2. Это объясняет многие странные различия в характере течения болезни у разных пациентов, а также то, почему на COVID-19 действуют многие лекарства от вирусного гепатита С, который использует рецептор SRB1 как основной канал распространения.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение взаимодействий между этим рецептором и частицами SARS-CoV-2 поможет понять, как эту особенность вируса можно использовать для подавления инфекции и создать максимально эффективные методы ее лечения.

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