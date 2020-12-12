В США одобрили использование вакцины Pfizer от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило использование вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, что уже произведено 2,9 млн доз этой вакцины, эффективность которой оценивается в 95%. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая прививка будет проведена менее, чем через сутки. Однако Министерство здравоохранения США отметило, что немедленно начнет распределение вакцины по стране, но вакцинацию начнут в начале следующей недели.
По данным FDA, вакцину можно применять людям в возрасте 16 лет и старше. Ожидается, что первыми вакцину получат медики и пожилые люди.
Решения регулятора в США также ожидают и другие вакцины, произведенные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Как сообщал УНН, Всемирная организация здравоохранения уже получила заявки на одобрение вакцин от коронавируса от ряда производителей, в том числе компании Pfizer.