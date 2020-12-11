Після виступу Ердогана у Баку - МЗС Ірану викликало турецького посла та побачило "територіальну експансію"

“Послу Туреччини повідомили, що епоха територіальних претензій і войовничої імперської експансії вже багато років як позаду”, — цитує його пресслужба відомства. За словами Хатібзаде, “було підкреслено, що Іран нікому не дозволить порушити його територіальну цілісність”.

У четвер Ердоган, виступаючи в Баку на військовому параді, присвяченому завершенню військових дій в Карабасі, вимовив рядки з вірша, в якому згадувалася річка Арас. Йшлося про те, що “річка була розділена насильно” між країнами.

Довідка: річка Арас є природним кордоном між Азербайджаном і двома населеними переважно тюркським населенням іранськими провінціями Східний і Західний Азербайджан. Слова Ердогана в цьому контексті були сприйняті багатьма в Ірані, як проголошення ідей пантюркізму, які загрожують територіальній цілісності ісламської республіки.