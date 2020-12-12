У Німеччині розширюють економічне співробітництво з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Про дві нові економічні ініціативи в німецько-російських відносинах оголошено в п’ятницю — про проведення тематичного року між Німеччиною і Росією “Економіка і сталий розвиток 2020-2022” і початок роботи Німецько-російської ради підприємців, пише DW, передає УНН.
У Східному комітеті німецької економіки, який, зокрема, лобіює інтереси фірм з Німеччини, які працюють в Росії, заявили, що почала свою роботу Німецько-російська рада підприємців.
“Особливо в політично важкі часи ми, Східний комітет, твердо маємо намір активізувати діалог між Німеччиною і Росією і зосередити увагу на великих можливостях для нашої співпраці”, — сказав глава Східного комітету Олівер Хермес.
Відзначається, що серед перших ключових тем ради підприємців будуть енергетика і захист клімату. Рада також займеться технічним регулюванням, локалізацією німецьких компаній в Росії і питаннями експорту з Росії.
“Ми вважаємо, що економічне співробітництво може допомогти подолати політичні розбіжності”, — заявив глава Східного комітету німецької економіки.
Як повідомляв УНН, в Німеччині відновилося будівництво газопроводу “Північний потік-2”.