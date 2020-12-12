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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73231 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96486 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115456 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150554 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198816 просмотра

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3 марта, 04:20 • 194926 просмотра

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В Германии расширяют экономическое сотрудничество с Россией

В Германии расширяют экономическое сотрудничество с Россией

Киев  •  УНН

 • 13119 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. О двух новых экономических инициативах в германо-российских отношениях объявлено в пятницу — о проведении тематического года между Германией и Россией “Экономика и устойчивое развитие 2020-2022” и начале работы Германо-российского совета предпринимателей, пишет DW, передает УНН.

В Восточном комитете немецкой экономики, который, в частности, лоббирует интересы фирм из Германии, работающих в России, заявили, что начал свою работу Германо-российский совет предпринимателей.

“Особенно в политически трудные времена мы, Восточный комитет, твердо намерены активизировать диалог между Германией и Россией и сосредоточить внимание на больших возможностях для нашего сотрудничества”, — сказал глава Восточного комитета Оливер Хермес.

Отмечается, что среди первых ключевых тем совета предпринимателей будут энергетика и защита климата. Совет также займется техническим регулированием, локализацией немецких компаний в России и вопросами экспорта из России.

“Мы считаем, что экономическое сотрудничество может помочь преодолеть политические разногласия”, — заявил глава Восточного комитета немецкой экономики.

Как сообщал УНН, в Германии возобновилось строительство газопровода “Северный поток-2”.

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