В Германии расширяют экономическое сотрудничество с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. О двух новых экономических инициативах в германо-российских отношениях объявлено в пятницу — о проведении тематического года между Германией и Россией “Экономика и устойчивое развитие 2020-2022” и начале работы Германо-российского совета предпринимателей, пишет DW, передает УНН.
В Восточном комитете немецкой экономики, который, в частности, лоббирует интересы фирм из Германии, работающих в России, заявили, что начал свою работу Германо-российский совет предпринимателей.
“Особенно в политически трудные времена мы, Восточный комитет, твердо намерены активизировать диалог между Германией и Россией и сосредоточить внимание на больших возможностях для нашего сотрудничества”, — сказал глава Восточного комитета Оливер Хермес.
Отмечается, что среди первых ключевых тем совета предпринимателей будут энергетика и защита климата. Совет также займется техническим регулированием, локализацией немецких компаний в России и вопросами экспорта из России.
“Мы считаем, что экономическое сотрудничество может помочь преодолеть политические разногласия”, — заявил глава Восточного комитета немецкой экономики.
Как сообщал УНН, в Германии возобновилось строительство газопровода “Северный поток-2”.