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Відновилося будівництво "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Будівництво газопроводу “Північний потік-2” відновилося 11 грудня, роботи з укладання труби у виключній економічній зоні Німеччини буде вести баржа “Фортуна”, повідомили журналістам в компанії Nord Stream 2 AG (оператор будівництва газопроводу), пише УНН.

“Трубоукладчик „Фортуна“ покладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини в водах на глибині менше 30 м. Всі будівельні роботи виконуються в повній відповідності з отриманими дозволами”, — відзначили в компанії.

Нагадаємо, спеціалізована баржа “Фортуна” встала на якір в районі, який раніше Федеральне морське і гідрографічне агентство (BSH) Німеччини називало місцем відновлення робіт з будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Про це свідчать дані порталу по відстеженню суден Marine Traffic.

Регулятор раніше стверджував, що укладання повинне пройти в термін з 5 по 31 грудня. Йдеться тільки про ділянку в водах Німеччини, довжина якого становить 2,6 кілометра. Вона знаходиться між мілководдям Адлергрунд і обмілиною Одер.

Райнер Зеле, глава австрійської компанії OMV, партнера “Північного потоку-2”, вказував, що роботи треба завершити до січня, після чого умови стануть невідповідними для прокладки.

Німецька ділянка не була проблемою для будівництва, головною складністю залишаються роботи в водах Данії . Там залишається укласти 50 і 70 кілометрів труб.

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