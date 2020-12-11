Відновилося будівництво "Північного потоку-2"

“Трубоукладчик „Фортуна“ покладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини в водах на глибині менше 30 м. Всі будівельні роботи виконуються в повній відповідності з отриманими дозволами”, — відзначили в компанії.

Нагадаємо, спеціалізована баржа “Фортуна” встала на якір в районі, який раніше Федеральне морське і гідрографічне агентство (BSH) Німеччини називало місцем відновлення робіт з будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Про це свідчать дані порталу по відстеженню суден Marine Traffic.

Регулятор раніше стверджував, що укладання повинне пройти в термін з 5 по 31 грудня. Йдеться тільки про ділянку в водах Німеччини, довжина якого становить 2,6 кілометра. Вона знаходиться між мілководдям Адлергрунд і обмілиною Одер.

Райнер Зеле, глава австрійської компанії OMV, партнера “Північного потоку-2”, вказував, що роботи треба завершити до січня, після чого умови стануть невідповідними для прокладки.

Німецька ділянка не була проблемою для будівництва, головною складністю залишаються роботи в водах Данії . Там залишається укласти 50 і 70 кілометрів труб.