Возобновилось строительство "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Строительство газопровода “Северный поток-2” возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа “Фортуна”, сообщили журналистам в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода), пишет УНН.
“Трубоукладчик „Фортуна“ уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями”, — отметили в компании.
Напомним, специализированная баржа “Фортуна” встала на якорь в районе, который ранее Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) Германии называло местом возобновления работ по строительству газопровода “Северный поток-2”. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
Регулятор ранее утверждал, что укладка должна пройти в срок с 5 по 31 декабря. Речь идет только об участке в водах Германии, длина которого составляет 2,6 километра. Он находится между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
Райнер Зеле, глава австрийской компании OMV, партнера “Северного потока-2”, указывал, что работы надо завершить до января, после чего условия станут неподходящими для прокладки.
Немецкий участок не был проблемой для строительства, главной сложностью остаются работы в водах Дании. Там остается уложить 50 и 70 километров труб.