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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76338 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100193 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116429 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151470 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199463 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195253 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282850 просмотра

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Возобновилось строительство "Северного потока-2"

Возобновилось строительство "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 19354 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Строительство газопровода “Северный поток-2” возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа “Фортуна”, сообщили журналистам в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода), пишет УНН.

“Трубоукладчик „Фортуна“ уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями”, — отметили в компании.

Напомним, специализированная баржа “Фортуна” встала на якорь в районе, который ранее Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) Германии называло местом возобновления работ по строительству газопровода “Северный поток-2”. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Регулятор ранее утверждал, что укладка должна пройти в срок с 5 по 31 декабря. Речь идет только об участке в водах Германии, длина которого составляет 2,6 километра. Он находится между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

Райнер Зеле, глава австрийской компании OMV, партнера “Северного потока-2”, указывал, что работы надо завершить до января, после чего условия станут неподходящими для прокладки.

Немецкий участок не был проблемой для строительства, главной сложностью остаются работы в водах Дании. Там остается уложить 50 и 70 километров труб.

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