Україна отримала відповідь від COVAX щодо вакцин від COVID-19

“Зараз держава зробила дуже багато для того, щоб підготуватися до цього процесу [вакцинації]. Сьогодні ми отримали офіційного листа від виконавчого директора COVAX — це міжнародна глобальна ініціатива. І цей лист від Аурелії Інгуєн каже про те, що запит України успішно отриманий. Він був валідований і верифікований. І вони підтверджують, що далі ми переходимо в дуже формальну площину спілкування з COVAX. У своєму листі Аурелія каже, що далі ми маємо фокусуватися на питаннях готовності й підготовки нашої інфраструктури. І це те, на що ми маємо звернути увагу, й зробити усе можливе, щоб вакцинація стала реальною, тому що перший квартал 2021 року — той термін, коли COVAX буде розвозити вакцини по країнах”, — повідомив Кузін.

Також він нагадав, що Україна очікує від COVAX 8 мільйонів доз вакцини.

“Ще є певні кошти в державному бюджеті — 2,6 млд грн, на які теж можливо закупити [вакцини]. І це орієнтовно, все буде залежати від вартості вакцини, однак, це 6-7 млн людей, яких можна буде вакцинувати. Тому зараз маємо фокусуватися саме на цих стратегіях вакцинації й на максимальній мобілізації ресурсів”, — підсумував глава ЦГЗ.

Нагадаємо, 8 грудня Україна подала до COVAX заявку на вакцину від коронавірусу. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні запланований на початку другого кварталу 2021 року.