Українців почнуть вакцинувати від COVID-19, орієнтовно, у квітні – ЦГЗ

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Київ • УНН

 • 26035 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні розпочнеться, ймовірно, на початку другого кварталу. Про це журналісту УНН розповів в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін.

На запитання, коли в Україні орієнтовно розпочнеться вакцинація від COVID-19, Кузін відповів: «По орієнтовній даті важко сказати, але ми розраховуємо на грудень-лютий підготовку до розгортання, березень - початок комунікаційної кампанії, уточнення контингенту, перевірка готовності, початок 2 кварталу (або коли вакцина приїде в країну) - фізичний старт».

За його словами, з 1 березня розпочнеться роз'яснення по типу вакцини, кому треба, які є протипоказання тощо.

«Сама вакцинація - з 2 кварталу», - сказав Кузін.

Нагадаємо, 5 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи COVAX. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року.

Як повідомлялося, Степанов заявив, що до групи ризику, якій потрібне обов’язкове вакцинування від COVID-19, входять 20 мільйонів громадян України.

Українські Національні Новини

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