До групи ризику для безкоштовної вакцинації від COVID-19 входять 20 мільйонів українців

“Ми порахували, що та кількість людей, про які ми говорили, всі категорії ризику, які є — близько 20 мільйонів громадян України, яких, ми вважаємо, треба вакцинувати. І треба вакцинувати за кошти бюджету. Це всі люди, які старші за 60 років, це всі люди, які мають супутні захворювання, це всі категорії за професійною ознакою, й все це треба зробити за кошти бюджету”, — зазначив глава МОЗ.

Міністр повідомив, що приватні клініки зможуть використовувати лише зареєстровані в Україні вакцини.

Додамо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що при закупівлі вакцини для боротьби з COVID-19 держава одразу забезпечить безкоштовне вакцинування визначених груп ризику.

Нагадаємо, що для вакцинації від COVID-19 людей із груп ризику необхідно 15,1 млрд грн, тоді як у нинішній редакції проекту Державного бюджету на 2021 рік передбачається лише 2,6 млрд грн.