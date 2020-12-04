Степанов впевнений, що Україна зможе забезпечити безплатну вакцинацію “групам ризику”

“Я дивився якесь дослідження й там ставили питання:

1) Якщо Вас будуть вакцинувати безкоштовно?

2) Якщо Вам за це треба сплачувати?

І кількість людей при ситуації, що треба сплачувати, починала зменшуватися. Ну, це, мабуть, природно. Але я впевнений, що хоча б ті “групи ризику”, які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково, в першу чергу, почати вакцинувати. І зрозуміло, що це (відбуватиметься — ред.) за професійною ознакою — медичні працівники, освітяни, і група ризику — літні люди та ті, хто має захворювання", - зазначив Степанов.

Також очільник МОЗ повідомив, чи буде він вакцинуватися.

“Я, слава Богу, не належу до “групи ризику”, в першу чергу. По-перше, я перехворів. І моє завдання, щоб ми вакцинували, в першу чергу, тих людей, які цього потребують. Але я буду (вакцинуватися — ред.)”, - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що для вакцинації від COVID-19 людей із так званих “груп ризику” необхідно 15,1 мільярда гривень, тоді як у нинішній редакції проекту Державного бюджету на 2021 рік передбачається лише 2,6 мільярда гривень.

Додамо, що 30 листопада голова МОЗ заявив, що до бюджету в 156,2 млрд грн, який передбачений на охорону здоров’я на 2021 рік, потрібно додати близько 57 млрд грн.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що у проекті Державного бюджету на 2021 рік не підтримано бюджетний запит МОЗ на підвищення заробітної плати медичним працівникам, а тому він утримався під час голосування за цей документ.