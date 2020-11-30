"Я не можу підтримати такі цифри": Степанов розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021

“У бюджетному запиті (у проект Бюджету на 2021 рік — ред.) ми чітко визначили, яка справедлива заробітна плата повинна бути в наших медичних працівників. У нашому бюджетному запиті передбачається, що заробітна плата лікаря має бути 23 тисячі гривень, медичної сестри — на рівні 17 тисяч гривень, молодшого медичного персоналу — 12 тисяч гривень. Але в редакції бюджету, який Кабмін відправив на голосування в ВР, кошти на таке підвищення заробітної плати не передбачені. Тому, я за цей бюджет, як міністр охорони здоров'я, не голосував. Не підтримав. Я не можу собі дозволити підтримати такі цифри в бюджеті на наступний рік. Я не можу дозволити погоджуватися з тим, що наші лікарі отримуються найнижчу заробітну плату в нашій країні. Я, разом із нашою командою, будемо битися до кінця, щоб були враховані наші пропозиції й щоб заробітна плата наших працівників була на достойному рівні”, - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік.

Також глава МОЗ Максим Степанов заявив, що звертатиметься щодо звільнення головних лікарів деяких лікувальних закладів.