Степанов: МОЗ звертатиметься з ініціативою звільнення керівників деяких медзакладів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. МОЗ звертатиметься щодо звільнення головних лікарів деяких лікувальних закладів через незадовільні показники забезпечення лікарень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.
"Ми подивилися на дійсний стан статистики, яку нам подають. Нам це дуже важливо. Я хочу нагадати, що всю статистику, яку ми потім говоримо вам, щодо забезпечення лікарень киснем, кисневими концентратами - ми беремо безпосередньо у лікарнях. І за кількістю людей, які знаходяться на лікуванні, і за кількістю вільних ліжок із киснем, по завантаженості. Тобто, все те, про що ми говоримо. У багатьох лікарнях вона дійсно відповідає тому, що ми отримуємо. У деяких лікарнях, наприклад... Я, відвідавши обласну лікарню міста Житомира, де у нас, згідно зі статистикою, 117 вільних ліжок із киснем - виявилося, що це не зовсім відповідає дійсності. На цих ліжках зараз лікуються інші хворі, які після інсульту, після інфаркту, які інколи потребують кисневої терапії. Отже, замість 117 було 66 вільних ліжок. Але, все ж таки, вільні ліжка є, але це спотворює статистику. Ми зведемо все в одну довідку й повідомимо про результати. Не виключаю, що будемо звертатися стосовно деяких керівників закладів, до власників щодо звільнення цих керівників", - зазначив урядовець.
Також Степанов зазначив, що не всі медичні заклади підпорядковуються МОЗ, а тому у них немає повноважень робити відставки.
"Якби у нас (у МОЗ — ред.) було повноваження звільнити (керівників — ред.), то я б уже сьогодні зранку декого звільнив, у перший робочий день після відвідувань цих лікарень. Принаймні, це те, що мені повідомили заступники. Те, що я особисто побачив", - зазначив міністр.
Звільнення керівників яких саме лікарень передбачається - наразі невідомо.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що Степанов без попередження перевірив обласну лікарню на Житомирщині. Урядовець назвав побачене "жахливою ситуацією".
Додамо, що в Україні на 8 годину 30 листопада зафіксовано вже 732 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 9946, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.