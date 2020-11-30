Степанов: МОЗ звертатиметься з ініціативою звільнення керівників деяких медзакладів

"Ми подивилися на дійсний стан статистики, яку нам подають. Нам це дуже важливо. Я хочу нагадати, що всю статистику, яку ми потім говоримо вам, щодо забезпечення лікарень киснем, кисневими концентратами - ми беремо безпосередньо у лікарнях. І за кількістю людей, які знаходяться на лікуванні, і за кількістю вільних ліжок із киснем, по завантаженості. Тобто, все те, про що ми говоримо. У багатьох лікарнях вона дійсно відповідає тому, що ми отримуємо. У деяких лікарнях, наприклад... Я, відвідавши обласну лікарню міста Житомира, де у нас, згідно зі статистикою, 117 вільних ліжок із киснем - виявилося, що це не зовсім відповідає дійсності. На цих ліжках зараз лікуються інші хворі, які після інсульту, після інфаркту, які інколи потребують кисневої терапії. Отже, замість 117 було 66 вільних ліжок. Але, все ж таки, вільні ліжка є, але це спотворює статистику. Ми зведемо все в одну довідку й повідомимо про результати. Не виключаю, що будемо звертатися стосовно деяких керівників закладів, до власників щодо звільнення цих керівників", - зазначив урядовець.

Також Степанов зазначив, що не всі медичні заклади підпорядковуються МОЗ, а тому у них немає повноважень робити відставки.

"Якби у нас (у МОЗ — ред.) було повноваження звільнити (керівників — ред.), то я б уже сьогодні зранку декого звільнив, у перший робочий день після відвідувань цих лікарень. Принаймні, це те, що мені повідомили заступники. Те, що я особисто побачив", - зазначив міністр.

Звільнення керівників яких саме лікарень передбачається - наразі невідомо.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Степанов без попередження перевірив обласну лікарню на Житомирщині. Урядовець назвав побачене "жахливою ситуацією".

Додамо, що в Україні на 8 годину 30 листопада зафіксовано вже 732 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 9946, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.