Степанов: Минздрав будет обращаться с инициативой увольнения руководителей некоторых медучреждений

"Мы посмотрели на истинное положение статистики, которую нам подают. Нам это очень важно. Я хочу напомнить, что всю статистику, которую мы потом говорим вам, по обеспечению больниц кислородом, кислородными концентратами - мы берем непосредственно в больницах. И по количеству людей, которые находятся на лечении, и по количеству свободных коек с кислородом, по загруженности. То есть, все то, о чем мы говорим. Во многих больницах она действительно соответствует тому, что мы получаем. В некоторых больницах, например... Я, посетив областную больницу города Житомира, где у нас, согласно статистике, 117 свободных коек с кислородом - оказалось, что это не совсем соответствует действительности. На этих кроватях сейчас лечатся другие больные, после инсульта, после инфаркта, которые иногда требуют кислородной терапии. Следовательно, вместо 117 было 66 свободных коек. Но, все же, свободные койки есть, но это искажает статистику. Мы сведем все в одну справку и сообщим о результатах. Не исключаю, что будем обращаться по поводу некоторых руководителей учреждений, к собственникам об увольнении этих руководителей", - отметил чиновник.

Также Степанов отметил, что не все медицинские учреждения подчиняются Минздраву, а поэтому у них нет полномочий производить увольнения.

"Если бы у нас (в Минздрава - ред.) была возможность уволить свободить (руководителей - ред.), то я бы уже сегодня утром некоторых уволил, в первый рабочий день после посещений этих больниц. По крайней мере, это то, что мне сообщили заместители. То, что я лично увидел", - отметил министр.

Увольнение руководителей каких именно больниц предполагается - пока неизвестно.

Напомним, УНН сообщал, что Степанов без предупреждения проверил областную больницу в Житомирской области. Чиновник назвал увиденное "ужасной ситуацией".

Добавим, что в Украине на 8 часов 30 ноября зафиксировано уже 732 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 9946, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.