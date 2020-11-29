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"Ситуація жахлива": Степанов без попередження перевірив обласну лікарню на Житомирщині

"Ситуація жахлива": Степанов без попередження перевірив обласну лікарню на Житомирщині

Київ • УНН

 • 85685 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов без попередження перевірив три лікарні на Житомирщині — дві міські та одну обласну. Зокрема, в обласній лікарні ім.О.Ф.Гербачевського міністр виявив низку порушень. Про це Степанов розповів у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні (29 листопада. — ред.) перевірив без попередження медзаклади Житомирщини. Відвідав міську лікарню міста Житомир № 1, міську лікарню № 2 ім. В.П.Павлусенка та обласну клінічну лікарню ім. О.Ф.Гербачевського. Усі ці медичні заклади наразі приймають пацієнтів із COVID-19”, — почав міністр.

“Ситуація в перших двох лікарнях:
— киснем ці медичні заклади забезпечені повністю, є навіть істотний запас концентраторів: у міській лікарні № 1 вільних ліжок із киснем під COVID-19 станом на зараз — 66, у лікарні № 2 — 127.
— поспілкувався з кількома пацієнтами — жодних проблем із госпіталізацією в них не виникло. З лікарських засобів нічого не докуповують, окрім вітамінів;
— оптимістично налаштований і медичний персонал, зокрема проблем із надбавками там також немає”, — розповів Степанов.

Втім, за словами очільника МОЗ, чимало проблемних питань виявилось у Житомирській обласній лікарні.

“Під лікування COVID-19 цей заклад було відведено ще 6 листопада, однак договір із Національною службою здоров’я у них досі не підписано. Водночас там вже приймають хворих на коронавірус, станом на сьогодні туди госпіталізовано 11 осіб. Завтра саме з цього питання розпочну робочий день — дам керівництву НСЗУ доручення щодо термінового укладення відповідного договору”, — написав Степанов.

Міністр повідомив, що з інфекційним контролем у Житомирській обласній лікарні — “ситуація жахлива, адже його немає”.

“Крім того, як мені стало відомо після розмови з лікарями, вони не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю”, — написав очільник МОЗ. Він також додав, що виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики по кисневих точках. “Подано було 117, в реальності ж — 66”, — пояснив він.

“Виявилося, що в статистику потрапляють начебто „вільні“ кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування COVID-19 (наприклад, реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами). Це неприпустимо, адже вони НЕ МОЖУТЬ (‼️) бути використані під COVID-19. Вже доручив розібратися із цим”, — написав Степанов.

Він також повідомив, це його перше відрядження після хвороби. “До того я намагався відвідувати регіональні медзаклади раз на два тижні. Я й надалі буду це робити, зокрема без попередження”, — розповів Степанов, та додав, що його заступники мають таке саме завдання. “Сьогодні з незапланованою інспекцією на Київщині перебувала Ірина Микичак, а в Черкаській області — Віктор Ляшко”, — додав він.

Раніше Степанов розповів, що через трагедію на Львівщині перевірять всі лікарні країни.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 12 213 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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