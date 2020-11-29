Через трагедію на Львівщині перевірять всі лікарні країни - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Спеціальна комісія з'ясує обставини випадку в Жовківській районній лікарні на Львівщині, де внаслідок відключення електрики померли два пацієнти, що знаходилися на ШВЛ. Аналогічні перевірки техніки та обладнання проведуть по всіх лікарнях країни. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.
“Щодо жахливої трагедії, що сталася на Львівщині. Через вимкнення електропостачання у Жовківській районній лікарні двоє пацієнтів, які знаходились на апаратах штучної вентиляції легень, померли”, — написав Степанов.
Він зазначив, що хоч лікарі і боролися за їхні життя за допомогою мішка Амбу, проте врятувати пацієнтів не вдалося.
“Водночас лікарня, де сталося це, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не переключався автоматично.
На місце терміново направлено комісію, щоб з’ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні”, — повідомив очільник МОЗ.
Він додав, що такі ситуації є неприпустимими. “Роботу комісії триматиму на особистому контролі”, — резюмував він.
Додамо, в Україні на ранок 29 листопада зафіксовано вже 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей — 339 378, летальних випадків — 12 213. Приріст випадків захворювання за останню добу — майже 13 тисяч.