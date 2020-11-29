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Из-за трагедии на Львовщине проверят все больницы страны - Степанов

Из-за трагедии на Львовщине проверят все больницы страны - Степанов

Киев  •  УНН

 • 16471 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Специальная комиссия выяснит обстоятельства происшествия в Жовковской районной больницы на Львовщине, где в результате отключения электричества умерли два пациента, находившихся на ИВЛ. Аналогичные проверки техники и оборудования проведут по всем больницам страны. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"О страшной трагедии, которая произошла на Львовщине. Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли", - написал Степанов.

Он отметил, что хотя врачи и боролись за их жизни с помощью мешка Амбу, однако спасти пациентов не удалось.

"В то же время больница, где произошло это, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически.

На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране", - сообщил глава Минздрава.

Он добавил, что такие ситуации недопустимы. "Работу комиссии буду держать на личном контроле", - резюмировал он.

Добавим, в Украине на утро 29 ноября зафиксировано уже 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровели людей - 339 378, летальных исходов - 12 213. Прирост случаев заболевания за последние сутки - почти 13 тысяч.

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