Из-за трагедии на Львовщине проверят все больницы страны - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Специальная комиссия выяснит обстоятельства происшествия в Жовковской районной больницы на Львовщине, где в результате отключения электричества умерли два пациента, находившихся на ИВЛ. Аналогичные проверки техники и оборудования проведут по всем больницам страны. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"О страшной трагедии, которая произошла на Львовщине. Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли", - написал Степанов.
Он отметил, что хотя врачи и боролись за их жизни с помощью мешка Амбу, однако спасти пациентов не удалось.
"В то же время больница, где произошло это, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически.
На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране", - сообщил глава Минздрава.
Он добавил, что такие ситуации недопустимы. "Работу комиссии буду держать на личном контроле", - резюмировал он.
Добавим, в Украине на утро 29 ноября зафиксировано уже 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровели людей - 339 378, летальных исходов - 12 213. Прирост случаев заболевания за последние сутки - почти 13 тысяч.