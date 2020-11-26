Степанов утримався від голосування за доопрацьований держбюджет на 2021 рік

Так, під час голосування за направлення до ВР доопрацьований документ держбюджету жоден з урядовців не проголосував “проти”, очільник МОЗ Степанов “утримався”, а всі інші проголосували “за”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав направлення до Верховної Ради на друге читання проект бюджету на 2021 рік.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час представлення документу повідомив, що доопрацьований урядом держбюджет на 2021 рік передбачає доходи у розмірі 1 трильйон 92 млрд грн, а видатки у сумі 1 трильйон 328 млрд грн.