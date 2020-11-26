Степанов утримався від голосування за доопрацьований держбюджет на 2021 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік, передає кореспондент УНН.
Так, під час голосування за направлення до ВР доопрацьований документ держбюджету жоден з урядовців не проголосував “проти”, очільник МОЗ Степанов “утримався”, а всі інші проголосували “за”.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав направлення до Верховної Ради на друге читання проект бюджету на 2021 рік.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час представлення документу повідомив, що доопрацьований урядом держбюджет на 2021 рік передбачає доходи у розмірі 1 трильйон 92 млрд грн, а видатки у сумі 1 трильйон 328 млрд грн.