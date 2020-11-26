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Шмигаль представив головні показники доопрацьованого держбюджету на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Доопрацьований урядом держбюджет на 2021 рік передбачає доходи у розмірі 1 трильйон 92 млрд грн, а видатки у суі 1 трильйон 328 млрд грн. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Доходи проекту бюджету передбачено в сумі 1 трильйон 92 млрд грн. видатки проекту бюджету передбачено у сумі 1 трильйон 328 млрд грн. Знайдено можливість зменшити дефіцит бюджету по відношенню до ВВП з 6% як було запропоновано при першому читанні до 5,5%”, — сказав Шмигаль.

За його словами, передбачається покращити фінансування і соціальної сфери і медицини, а також надати підтримку підприємцям, які постраждали від пандемії.

“Цей бюджет залишається бюджетом можливостей для розвитку і промисловості і для малого і середнього бізнесу”, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, держбюджет за 10 місяців звели з дефіцитом у 112 млрд грн.

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