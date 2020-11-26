Шмыгаль представил основные показатели доработанного госбюджета на 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Доработанный правительством госбюджет на 2021 предусматривает доходы в размере 1 триллион 92 млрд грн, а расходы в суи 1 триллион 328 млрд грн. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
“Доходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 1 триллион 92 млрд грн. расходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 1 триллион 328 млрд грн. Найдена возможность уменьшить дефицит бюджета по отношению к ВВП с 6% как было предложено при первом чтении до 5,5%”, — сказал Шмыгаль.
По его словам, предполагается улучшить финансирование и социальной сферы и медицины, а также оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии.
“Этот бюджет остается бюджетом возможностей для развития и промышленности и для малого и среднего бизнеса”, — сказал Шмыгаль.
Напомним, госбюджет за 10 месяцев свели с дефицитом в 112 млрд грн.