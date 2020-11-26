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Держбюджет за 10 місяців звели з дефіцитом у 112 млрд грн

Держбюджет за 10 місяців звели з дефіцитом у 112 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державний бюджет України у січні-жовтні цього року зведено з дефіцитом у 112,16 млрд грн, при цьому дефіцит у жовтні сягнув 30,44 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної казначейської служби України.

За січень-жовтень 2020 року Державний бюджет України отримав майже 842,44 млрд грн, видатки за цей період становили 950,84 млрд грн. При цьому доходи за загальним фондом сягнули за це період 720,46 млрд грн, видатки - 843,12 млрд грн.

У жовтні доходи держбюджету становили 77,33 млрд грн, з них до загального фонду - 65,08 млрд грн. Видатки з держбюджету у жовтні становили 107,59 млрд грн, з них з загального фонду - 92,47 млрд грн.

Дефіцит загального фонду держбюджету у січні-жовтні становив - 120,47 млрд грн, у жовтні - 26,88 млрд грн.

Нагадаємо, держбюджет за 10 місяців недоотримав 7,6 млрд грн.

Як повідомляв УНН, дефіцит держбюджету у січні-вересні сягнув 80,6 млрд грн.

Додамо, у законі про Бюджет-2020 передбачено граничний обсяг дефіциту держбюджету на рівні 298,40 млрд грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету на рівні 274,49 млрд грн.

Доходи держбюджету на 2020 рік затверджені обсягом 979,55 млрд грн (у тому числі за загальним фондом - 858,75 млрд грн), видатки - 1,27 трлн грн (у тому числі за загальним фондом - 1,14 трлн грн).

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