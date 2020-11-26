Госбюджет за 10 месяцев свели с дефицитом в 112 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государственный бюджет Украины в январе-октябре этого года сведен с дефицитом в 112,16 млрд грн, при этом дефицит в октябре составил 30,44 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины.
За январь-октябрь 2020 года Государственный бюджет Украины получил почти 842,44 млрд грн, расходы за этот период составили 950,84 млрд грн. При этом доходы общего фонда составили за это период 720,46 млрд грн, расходы - 843,12 млрд грн.
В октябре доходы госбюджета составили 77,33 млрд грн, из них в общий фонд - 65,08 млрд грн. Расходы из госбюджета в октябре составили 107,59 млрд грн, из них по общему фонду - 92,47 млрд грн.
Дефицит общего фонда госбюджета в январе-октябре составил - 120,47 млрд грн, в октябре - 26,88 млрд грн.
Напомним, госбюджет за 10 месяцев недополучил 7,6 млрд грн.
Как сообщал УНН, дефицит госбюджета в январе-сентябре составил 80,6 млрд грн.
Добавим, в законе о Бюджете-2020 предусмотрен предельный размер дефицита госбюджета на уровне 298,40 млрд грн, в том числе предельный размер дефицита общего фонда госбюджета на уровне 274,49 млрд грн.
Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 979,55 млрд грн (в том числе по общему фонду - 858,75 млрд грн), расходы - 1,27 трлн грн (в том числе по общему фонду - 1,14 трлн грн).