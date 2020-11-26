Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021

“Щоб оперативно передати даний документ у ВР пропоную зараз прийняти його з техніко-юридичними правками”, - сказав Шмигаль.

Так, відповідне рішення підтримали урядовці.

Також він додав, що сьогодні Мінфін успішно провів консультації з МВФ щодо держбюдежету.

Нагадаємо, 26 листопада зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.