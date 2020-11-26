Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав направлення до Верховної Ради на друге читання проект бюджету на 2021 рік, передає кореспондент УНН.
“Щоб оперативно передати даний документ у ВР пропоную зараз прийняти його з техніко-юридичними правками”, - сказав Шмигаль.
Так, відповідне рішення підтримали урядовці.
Також він додав, що сьогодні Мінфін успішно провів консультації з МВФ щодо держбюдежету.
Нагадаємо, 26 листопада зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.
Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.