Бюджет-2021 внесуть у парламент цього тижня, наступного спробують схвалити - нардеп

“Його (проект бюджету — ред.) точно буде внесено цього тижня, я думаю, що сьогодні-завтра”, — сказав нардеп.

З його слів, наразі відбуваються технічні моменти процесу.

“На наступному тижні будуть намагатись прийняти бюджет... Проблема в тому, що у нас є 10 днів для того, щоб ознайомитись з текстом, але, можливо, ми зробимо якесь виключення для цього. Я не впевнений що ми, як фракція (нардеп входить у фракцію "Голос" — ред.), наполягатимемо на (розгляді — ред.) всі 10 днів”, — додав Железняк.

Нагадаємо, уряд досі не направив до ВР доопрацьований до другого читання державний бюджет на 2021 рік.

Раніше Железняк повідомив, що основним каменем спотикання для його затвердження було питання узгодження з МВФ.

Утім сьогодні, 26 листопада, зранку стало відомо, що Міністерство фінансів успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.