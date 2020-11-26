Бюджет-2021 внесуть у парламент цього тижня, наступного спробують схвалити - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня, а наступного відбудеться його розгляд у сесійній залі. Про це в коментарі УНН сказав перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
“Його (проект бюджету — ред.) точно буде внесено цього тижня, я думаю, що сьогодні-завтра”, — сказав нардеп.
З його слів, наразі відбуваються технічні моменти процесу.
“На наступному тижні будуть намагатись прийняти бюджет... Проблема в тому, що у нас є 10 днів для того, щоб ознайомитись з текстом, але, можливо, ми зробимо якесь виключення для цього. Я не впевнений що ми, як фракція (нардеп входить у фракцію "Голос" — ред.), наполягатимемо на (розгляді — ред.) всі 10 днів”, — додав Железняк.
Нагадаємо, уряд досі не направив до ВР доопрацьований до другого читання державний бюджет на 2021 рік.
Раніше Железняк повідомив, що основним каменем спотикання для його затвердження було питання узгодження з МВФ.
Утім сьогодні, 26 листопада, зранку стало відомо, що Міністерство фінансів успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.