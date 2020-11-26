Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ щодо Бюджету-2021

"Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ Програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу", - сказано у повідомленні.

Основний акцент перемовин, як зазначається, "стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту".

Мінфін, як вказано, проводив щоденні консультації із експертами Фонду щодо можливостей фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету у 2021 році.

"В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", - заявили у Мінфіні.

Як повідомляв УНН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду у червні ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня. Україна сподівається, що до кінця року до Києва приїде місія МВФ, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу.

Утім, у вересні у Фонді заявили, що продовження програми фінансової підтримки України від МВФ залежить, зокрема, від незалежності антикорупційних органів. Після цього КСУ ухвалив ще й рішення щодо скасування покарання за брехню в деклараціях, що вплинуло на е-декларування. Західні партнери очікують від України врегулювання ситуації. Зеленський 19 листопада поговорив з послами G7 і заявив їм, що повернути покарання за брехню в деклараціях планується до кінця року.

Нагадаємо, уряд досі не направив до ВР доопрацьований до другого читання державний бюджет на 2021 рік.

Раніше перший заступник голови комітету комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що основним каменем спотикання для його затвердження було питання узгодження з МВФ.