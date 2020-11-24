Фінального Бюджету-2021 досі немає, причина в узгодженні з МВФ - нардеп

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Затвердження проекту Державного бюджету на 2021 рік урядом для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується у середу, 25 листопада. Основний камінь спотикання для його затвердження - питання узгодження з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат від "Голосу", перший заступник голови комітету комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає УНН.