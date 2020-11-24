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Фінального Бюджету-2021 досі немає, причина в узгодженні з МВФ - нардеп

Київ • УНН

 • 17184 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Затвердження проекту Державного бюджету на 2021 рік урядом для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується у середу, 25 листопада. Основний камінь спотикання для його затвердження - питання узгодження з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат від "Голосу", перший заступник голови комітету комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає УНН.

Фінального Бюджету-2021 досі немає, причина в узгодженні з МВФ - нардеп

"Бюджет-2021. Досі фінальний документ не сформований. Причина - (не) узгодження з МВФ... Поки ймовірна дата затвердження Бюджету на Кабміні - завтра, 25/11. Але без узгодження з МВФ ніхто вже виносити не буде. Обпеклися після першого читання. Тому можуть знову перенести", - написав Железняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Милованов: у 2020 році траншу МВФ не буде

Так, за його словами, "дефіцит треба все-таки знизити з 6% ближче до 5,3%", "макропрогноз треба переглянути на більш реалістичний", і що також є питання щодо підвищення мінімальної зарплати.

При цьому нардеп висловив думку, що "з таким графіком вже очевидно, що траншу не буде в цьому році". "Але залишається шанс на приїзд місії і staff agreement, а в поточній ситуації навіть це нам критично необхідно", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Железняк повідомив, що Кабінет міністрів у п'ятницю, 20 листопада, не виніс на своє засідання проект Державного бюджету на 2021 рік до другого читання і не передав його у Верховну Раду, бо "не може склеїти" головний фінансовий документ країни.

Додамо, у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді у грудні основне завдання парламенту вбачають в ухваленні держбюджету на 2021 рік. Проте “під ялинку” також можливо розглянуть інші законопроекти, зокрема, щодо вирішення питання з КСУ.

Як повідомляв УНН, 5 листопада парламентарі ухвалили у першому читанні законопроект про Державний бюджет на 2021 рік.

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