Финального Бюджета-2021 до сих пор нет, причина в согласовании с МВФ - нардеп

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Утверждение проекта Государственного бюджета на 2021 год правительством для подачи на второе чтение в Верховную Раду ожидается в среду, 25 ноября. Основной камень преткновения для его утверждения - вопрос согласования с Международным валютным фондом. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.