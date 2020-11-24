Милованов: у 2020 році траншу МВФ не буде

“Траншу не буде. У кого є які ілюзії — це нереально. Той, хто розуміє процес, як працює МВФ... фізично, календарно, ми зараз не встигаємо. Це нереально, цього року. Траншу цього року не буде”, — сказав Милованов.

Водночас, з його слів, цього року можливе прибуття в України місії МВФ, і “якщо дуже добре попрацювати”, можливо отримати домовленості на робочому рівні (staff level agreement).

“Чому це важливо? Тому що таке досягнення домовленностей дає позитивний сигнал фінансовим ринкам, і дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки будуть продовжуватись перемовини з МВФ на кілька місяців по прийнятних відсотках... Потрібно попрацювати, а вже після цього, у наступному році отримати транш, знизити відсотки, по яких ми позичаємо, і тоді перекредитуватись по нижчих відсотках”, — додав радник Єрмака.

Нагадаємо, минулого тижня представник Кабміну в парламенті, народний депутат “Слуги народу” Василь Мокан заявив, що наступний транш від МВФ для України очікується в кінці 2020-го або на початку 2021 року.

Це відбулось через день після того, як Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Як повідомляв УНН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду у червні ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня. Україна сподівається, що до кінця року до Києва приїде місія МВФ, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу.

Утім, у вересні у Фонді заявили, що продовження програми фінансової підтримки України від МВФ залежить, зокрема, від незалежності антикорупційних органів. Після цього КСУ ухвалив ще й рішення щодо скасування покарання за брехню в деклараціях, що вплинуло на е-декларування. Західні партнери очікують від України врегулювання ситуації. Зеленський 19 листопада поговорив з послами G7 і заявив їм, що повернути покарання за брехню в деклараціях планується до кінця року.