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Зеленський поговорив з послами G7: хоче повернути покарання за брехню в деклараціях до кінця року

Зеленський поговорив з послами G7: хоче повернути покарання за брехню в деклараціях до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з послами країн G7 шляхи виходу з конституційної кризи в Україні, заявивши, зокрема, що планується повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях до кінця року, а також, що українська влада гарантує, що після 16 грудня директор НАБУ Артем Ситник залишатиметься на посаді. Про це УНН повідомили у пресслужбі Президента.

Так, Зеленський провів відеозустріч з послами країн G7 та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.

"Володимир Зеленський представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них — відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і вирішення питання Конституційного Суду", - сказано у повідомленні.

“Я категорично не сприйняв нещодавнє рішення Конституційного Суду щодо скасування частини положень антикорупційного законодавства. Воно фактично "обнулило“ всю систему боротьби з корупцією”, — заявив Володимир Зеленський.

Сторони погодилися, що потрібно забезпечити процедуру чесного та прозорого відбору нових суддів КСУ, вказали в ОФісі Президента.

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Окремо учасники обговорили загрози, які стоять перед Національним антикорупційним бюро України через рішення Конституційного Суду.

Президент наголосив, що визнання КСУ неконституційними окремих положень Закону “Про Національне антикорупційне бюро України” наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

“Рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді”, — заявив Президент.

Директор НАБУ Артем Ситник, присутній на зустрічі, зазначив, що повністю погоджується з позицією Глави держави та Офісу Президента України щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу органу. І що рішення КСУ нині не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно. Водночас НАБУ спільно з владою опрацьовуватиме низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ у майбутньому.

Окремо Президент наголосив, що перед українською владою стоїть більш стратегічне завдання — реформа судової системи.

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“Переконаний, що є нагальна потреба відновити довіру громадян України до судової системи. Саме зараз — найкращий час для реалізації судової реформи”, — сказав Глава держави.

Він розповів, що була поновлена робота Комісії з питань правової реформи при Офісі Президента, робота якої спрямована, зокрема, на реформування судової влади в Україні. Також наразі проходять консультації з міжнародними партнерами щодо відповідних законодавчих ініціатив.

Посли G7 наголосили, що підтримують зусилля Президента для реалізації судової реформи, яка є ключовим чинником для переходу України на новий рівень євроінтеграції. Також дипломати повністю підтримали швидку реакцію української влади на рішення Конституційного Суду України.

Посли G7 наголосили, що такі системні зустрічі з Главою держави та керівником Офісу Президента щодо актуальних питань є основою для ефективної співпраці.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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