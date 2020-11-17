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Конституційна криза: у ЄС радять Україні перезапустити судову реформу

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Перезапуск судової реформи в Україні може допомогти впоратись з кризою, яка виникла внаслідок резонансного рішення КСУ. Про це у вівторок, 17 листопада, сказала заступник голови генерального директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та розширення, в.о. голови групи підтримки України в Європейській комісії Катаріна Матернова на форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюсу", передає кореспондент УНН.

“Ми сьогодні бачимо, що є конституційна дилема, у якій перебуває країна. У нас виникла ситуація, коли один з найвищих судів за юрисдикцією в Україні поставив під сумнів, зробив спробу скасувати чи навіть порушити ту антикорупційну інфраструктуру, яка почала лише вибудовуватись”, — сказала Матернова.

Вона зауважила, що відповідна ситуація викликала багато побоювань з боку міжнародних партнерів, так само як і українського суспільства.

“Треба вжити цілу низку кроків, щоб подолати цю проблему. Немає такої магічної палички, за помахом якої можна буде вирішити всі ці проблеми. Треба перезапустити комплексну судову реформу, яка стосується абсолютно різних елементів. Тож я думаю що, буду висловлюватись з боку ЄС і також кількох наших міжнародних партнерів — міжнародна спільнота готова допомагати Україні, аби та знаходила вихід з цієї складної дилеми”, — зазначила політикиня.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав невідповідною Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

Після цього Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів.

У Раді Європи, в свою чергу, назвали законопроект Президента Зеленського про припинення повноважень суддів КСУ — грубим порушенням.

Пізніше Зеленський заявив, що спільно з главою Венеціанської комісії прагне до відновлення довіри до КСУ.

Водночас, станом на 12 листопада ні Венеціанська комісія, ні Група держав по боротьбі з корупцією, ні Департамент по боротьбі зі злочинністю Ради Європи не отримали запитів від української влади про допомогу у вирішенні ситуації, пов’язаної з боротьбою з корупцією, в світлі рішення Конституційного суду.

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