Зеленский заявил, что совместно с главой Венецианской комиссии стремится к восстановлению доверия к КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у них с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио общая цель - восстановить доверие в Конституционный Суд Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Рад, что у нас с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио сегодня общая цель - восстановить доверие к судебной системе, особенно к Конституционному Суду Украины", - написал Владимир Зеленский.
Напомним, в Совете Европы назвали "грубым нарушением" прекращение полномочий судей КСУ.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.
Рад, что у нас с президентом Венецианской комиссии @ giannibuquicch1 сегодня общая цель - восстановить доверие к судебной системе, особенно в Конституционный Суд Украины.- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 3, 2020