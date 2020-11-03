Зеленский заявил, что совместно с главой Венецианской комиссии стремится к восстановлению доверия к КСУ

"Рад, что у нас с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио сегодня общая цель - восстановить доверие к судебной системе, особенно к Конституционному Суду Украины", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, в Совете Европы назвали "грубым нарушением" прекращение полномочий судей КСУ.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Рад, что у нас с президентом Венецианской комиссии @ giannibuquicch1 сегодня общая цель - восстановить доверие к судебной системе, особенно в Конституционный Суд Украины.