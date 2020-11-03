Зеленський заявив, що спільно з головою Венеційської комісії прагне відновлення довіри до КСУ

“Радий, що у нас із президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо сьогодні спільна мета – відновити довіру до судової системи, особливо до Конституційного Суду України”, - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Раді Європи назвали "грубим порушенням" припинення повноважень суддів КСУ.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Радий, що у нас із президентом Венеціанської комісії @giannibuquicch1 сьогодні спільна мета – відновити довіру до судової системи, особливо до Конституційного Суду України.