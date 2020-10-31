У Раді Європи назвали "грубим порушенням" припинення повноважень суддів КСУ

“Припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції та фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть якщо існує безперечно поважна причина, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги верховенства права”, — йдеться в листі.

Так, голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо та голова GRECO Марін Мрчела наголошують, що розуміють серйозність виклику й не недооцінюють потребу в своєчасних, твердих та рішучих діях.

“Ми закликаємо вас врахувати несприятливі, глибокі та довгострокові наслідки для вашої країни після можливого поспішного рішення про звільнення конституційних суддів. Ми закликаємо вас вивчити можливі альтернативні способи забезпечення боротьби проти корупції у відповідності до міжнародних стандартів”, — зазначили автори листа.

Раніше представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що президентський законопроєкт “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” повністю відповідає цінностям, закріпленими в Конституції.

Нагадаємо, у “Слузі народу” заявили, що законопроект Президента України Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ залишається безальтернативним варіантом для виходу з кризи, а ще попередили, що долю суддів та їх рішень може вирішити вулиця.

Як повідомлялося, Європарламент підтримує законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.