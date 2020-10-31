Ініціатива Зеленського щодо КСУ відповідає Конституції - Веніславський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що президентський законопроєкт “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” повністю відповідає цінностям, закріпленими в Конституції. Про це повідомили в пресслужбі ОП, передає УНН.
За його словами, внесений на розгляд Верховної Ради президентський законопроєкт “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” є виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України.
Він зауважив, що у зв’язку з істотними загрозами національній безпеці України, які виникли в результаті ухвалення Конституційним Судом в умовах реального конфлікту інтересів, із численними грубими порушеннями законів про КСУ та про запобігання корупції рішення від 27 жовтня про неконституційність антикорупційного законодавства, Глава держави ініціював проєкт політико-правового рішення щодо перезавантаження Конституційного Суду.
“В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення N 13-р, рішення Президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України”, — наголосив представник Президента в КС.
Федір Веніславський зазначив, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки Суд зв’язаний своєю власною “правовою” позицією, сформульованою у вказаному рішенні.
“КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства”, — зауважив представник Президента України в Конституційному Суді.
За його словами, ухвалення парламентом, який представляє інтереси всього українського народу, політико-правового рішення, запропонованого Президентом, забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду.
Зазначимо, що за словами міністра юстиції Дениса Малюськи законопроєкт Зеленського про КСУ — це найоптимальніше рішення.
Додамо, нардеп Качура заявив, що більшість “слуг народу” готові проголосувати за розпуск КСУ.