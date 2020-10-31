Більшість “слуг народу” готові проголосувати за розпуск КСУ - Качура

“Провів сьогодні опитування деяких колег зі Слуги народу. Більшість готова підтримувати законопроєкт Президента про розпуск Конституційного суду. Чекаю засідання фракції. Має бути серйозна дискусія для прийняття важливого державного рішення”, - зазначив політик.

Зазначимо, раніше Качура заявляв, що ВР може розглянути законопроєкт про звільнення суддів КСУ після засідання фракції "Слуги народу".

Нагадаємо, представниця Верховної Ради в КСУ, заступниця голови комітету, нардеп Ольга Совгиря розповіла УНН, що Комітет Верховної Ради з питань правової політики в понеділок-вівторок, 2-3 листопада, збереться на засідання для розгляду законопроєкту Президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду України.