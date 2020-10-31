Більшість “слуг народу” готові проголосувати за розпуск КСУ - Качура
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Більшість народних депутатів від фракції “Слуга народу” готові підтримати законопроєкт про розпуск Конституційного суду України. Про це у власному Telegram-каналі повідомив нардеп Олександр Качура, передає УНН.
“Провів сьогодні опитування деяких колег зі Слуги народу. Більшість готова підтримувати законопроєкт Президента про розпуск Конституційного суду. Чекаю засідання фракції. Має бути серйозна дискусія для прийняття важливого державного рішення”, - зазначив політик.
Зазначимо, раніше Качура заявляв, що ВР може розглянути законопроєкт про звільнення суддів КСУ після засідання фракції "Слуги народу".
Нагадаємо, представниця Верховної Ради в КСУ, заступниця голови комітету, нардеп Ольга Совгиря розповіла УНН, що Комітет Верховної Ради з питань правової політики в понеділок-вівторок, 2-3 листопада, збереться на засідання для розгляду законопроєкту Президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду України.