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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 25060 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 53424 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 72693 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 84382 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 94957 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113218 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114768 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126313 просмотра

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Большинство "слуг народа" готовы проголосовать за роспуск КСУ - Качура

Большинство "слуг народа" готовы проголосовать за роспуск КСУ - Качура

Киев  •  УНН

 • 16198 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Большинство народных депутатов от фракции "Слуга народа" готовы поддержать законопроект о роспуске Конституционного суда Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура, передает УНН.

"Провел сегодня опрос некоторых коллег из Слуги народа. Большинство готово поддерживать законопроект Президента о роспуске Конституционного суда. Жду заседания фракции. Должна быть серьезная дискуссия для принятия важного государственного решения", - отметил политик.

Отметим, ранее Качура заявлял, что ВР может рассмотреть законопроект об увольнении судей КСУ после заседания фракции "Слуги народа".

Напомним, представительница Верховной Рады в КСУ, заместитель председателя комитета, нардеп Ольга Совгиря рассказала УНН, что Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики в понедельник-вторник, 2-3 ноября, соберется на заседание для рассмотрения законопроекта Президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украина.

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