Большинство "слуг народа" готовы проголосовать за роспуск КСУ - Качура
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Большинство народных депутатов от фракции "Слуга народа" готовы поддержать законопроект о роспуске Конституционного суда Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура, передает УНН.
"Провел сегодня опрос некоторых коллег из Слуги народа. Большинство готово поддерживать законопроект Президента о роспуске Конституционного суда. Жду заседания фракции. Должна быть серьезная дискуссия для принятия важного государственного решения", - отметил политик.
Отметим, ранее Качура заявлял, что ВР может рассмотреть законопроект об увольнении судей КСУ после заседания фракции "Слуги народа".
Напомним, представительница Верховной Рады в КСУ, заместитель председателя комитета, нардеп Ольга Совгиря рассказала УНН, что Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики в понедельник-вторник, 2-3 ноября, соберется на заседание для рассмотрения законопроекта Президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украина.