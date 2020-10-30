Комітет ВР з понеділка буде розглядати законопроект про звільнення суддів КСУ - Совгиря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань правової політики в понеділок-вівторок, 2-3 листопада, збереться на засідання для розгляду законопроекту Президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду України. Про це УНН розповіла представниця Верховної Ради в КСУ, заступниця голови комітету, нардеп Ольга Совгиря.
“На наступному тижні, понеділок-вівторок (2-3 листопада - ред.), поки що уточнюємо дату засідання. Питання складне дуже. Тут поєдналися політичні і правовий моменти. Питання буде розглядатися спочатку на підкомітеті, потім на комітеті буде прийняте рішення”, - сказала Совгиря.
За її словами, на комітеті вирішать, чи буде засідання у відкритому чи в закритому форматі.
Відповідаючи на питання, чи будуть на комітет запрошувати когось, окрім нардепів, наприклад, правозахисників та громадські організації, Совгиря відповіла: “Я думаю, що так, обов’язково”.
Також вона додала, що наразі в комітеті є народні депутати, які хворіють на COVID-19, і це може вплинути на організацію засідання.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.
Як повідомив нардеп Олександр Качура, у понеділок, 2 листопада, відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного суду.