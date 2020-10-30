Комитет ВР с понедельника будет рассматривать законопроект об увольнении судей КСУ - Совгиря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики в понедельник-вторник, 2-3 ноября, соберется на заседание для рассмотрения законопроекта Президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины. Об этом УНН рассказала представитель Верховной Рады в КСУ, заместитель председателя комитета, нардеп Ольга Совгиря.
"На следующей неделе, понедельник-вторник (2-3 ноября - ред.), пока уточняем дату заседания. Вопрос сложный очень. Здесь соединились политические и правовой моменты. Вопрос будет рассматриваться сначала на подкомитете, затем на комитете будет принято решение", - сказала Совгиря.
По ее словам, на комитете решат, будет ли заседание в открытом или в закрытом формате.
Отвечая на вопрос, будут ли на комитет приглашать кого-то, кроме нардепов, например, правозащитников и общественные организации, Совгиря ответила: "Я думаю, что да, обязательно".
Также она добавила, что сейчас в комитете есть народные депутаты, которые болеют COVID-19, и это может повлиять на организацию заседания.
Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.
Как сообщил нардеп Александр Качура, в понедельник, 2 ноября, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного суда.