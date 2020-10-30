Малюська заявив, що законопроект Зеленського про КСУ – це найоптимальніше рішення

“Таке рішення (законопроект Зеленського щодо КСУ — ред.) , хоча й не буде базуватися на вимогах Конституції, буде найоптимальнішим”, — сказав Малюська.

Нагадаємо, у “Слузі народу” заявили, що законопроект Президента України Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ залишається безальтернативним варіантом для виходу з кризи, а ще попередили, що долю суддів та їх рішень може вирішити вулиця.

Як повідомлялося, Європарламент підтримує законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.