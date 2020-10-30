Малюська заявил, что законопроект Зеленского про КСУ - это оптимальное решение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ является оптимальным решением для выхода из кризиса. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает корреспондент УНН.
“Такое решение (законопроект Зеленского по КСУ — ред.), хотя и не будет базироваться на требованиях Конституции, будет оптимальным”, — сказал Малюська.
Напомним, в “Слуге народа” заявили, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ остается безальтернативным вариантом для выхода из кризиса, а еще предупредили, что судьбу судей и их решений может решить улица.
Как сообщалось, Европарламент поддерживает законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ.
Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.