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У "Слузі народу" пригрозили суддям КСУ розправою вулиці

У "Слузі народу" пригрозили суддям КСУ розправою вулиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У “Слузі народу” заявили, що законопроект Президента України Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ залишається безальтернативним варіантом для виходу з кризи, а ще попередили, що долю суддів та їх рішень може вирішити вулиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву партії “Слуга Народу”.

“Теперішній склад Конституційного Суду спровокував в Україні глибоку кризу. Під загрозою знищення практично вся антикорупційна інфраструктура держави. Є також проблеми з виконанням Україною зобов’язань перед Євросоюзом та нашою здатністю зберігати внутрішню стабільність, що життєво важливо в умовах гібридного протистояння з Росією”, — йдеться в заяві.

Повідомляється, що цієї ситуації не було б, якби теперішній склад Конституційного Суду керувався у своїй діяльності принципами доброчесності, обгрунтованості ухвалення рішень, уникав конфлікту інтересів та прагнув захищати Конституцію від незаконних посягань.

В заяві наголошується, що неупереджений тверезий погляд будь-кого на рішення Конституційного Суду щодо окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” та статті 366-1 Кримінального кодексу України змусить констатувати, що таке рішення можна визнати тільки нікчемним.

“Це відвертий порятунок корупціонерів та повна руйнація довіри суспільства до конституційної юрисдикції. До того ж на черзі у цих суддів знищення Вищого антикорупційного суду. Рішення, як ми розуміємо, вже готується. Очевидно, що все це категорично неприпустимо”, — зазначається в заяві.

У “Слузі народу” наголошують, що у держави може бути тільки три шляхи виходу з кризи, яку спровокував теперішній склад Конституційного Суду.

“Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Або — третій шлях — Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт № 4288 „Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства“. Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним”, — йдеться в заяві.

Окрім того, “Слуга народу” закликає всіх відповідальних та проукраїнськи налаштованих народних депутатів України згадати, що Верховна Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз.

Нагадаємо, Європарламент підтримує законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ.

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