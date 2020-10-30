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В "Слуге народа" пригрозили судьям КСУ расправой улицы

В "Слуге народа" пригрозили судьям КСУ расправой улицы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В "Слуге народа" заявили, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ остается безальтернативным вариантом для выхода из кризиса, а еще предупредили, что судьбу судей и их решений может решить улица. Об этом сообщает со ссылкой на заявление партии "Слуга народа".

"Нынешний состав Конституционного Суда спровоцировал в Украине глубокий кризис. Под угрозой уничтожения практически вся антикоррупционная инфраструктура государства. Есть также проблемы с выполнением Украиной обязательств перед Евросоюзом и нашей способностью сохранять внутреннюю стабильность, что жизненно важно в условиях гибридного противостояния с Россией", - говорится в заявлении.

Сообщается, что этой ситуации не было бы, если бы нынешний состав Конституционного Суда руководствовался в своей деятельности принципами добродетели, обоснованности принятия решений, избегал конфликта интересов и стремился защищать Конституцию от незаконных посягательств.

В заявлении отмечается, что беспристрастный трезвый взгляд любого решения Конституционного Суда относительно отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины заставит констатировать, что такое решение можно признать только ничтожным.

"Это откровенное спасение коррупционеров и полное разрушение доверия общества к конституционной юрисдикции. К тому же на очереди у этих судей уничтожение Высшего антикоррупционного суда. Решение, как мы понимаем, уже готовится. Очевидно, что все это категорически недопустимо", - отмечается в заявлении.

В "Слуге народа" отмечают, что у государства может быть только три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда.

"Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьбу судей и их ничтожных решений решит улица. Или - третий путь - Верховная Рада примет справедливое и единое логическое решение, проголосовав за предложенный Президентом Владимиром Зеленским законопроект № 4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства". Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным", - говорится в заявлении.

Кроме того, "Слуга народа" призывает всех ответственных и проукраински настроенных народных депутатов Украины вспомнить, что Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов.

Напомним, Европарламент поддерживает законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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