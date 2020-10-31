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В Совете Европы назвали "грубым нарушением" прекращение полномочий судей КСУ

В Совете Европы назвали "грубым нарушением" прекращение полномочий судей КСУ

Киев  •  УНН

 • 24154 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Совете Европы назвал законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий судей КСУ - грубым нарушением. Об этом говорится в письме на адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от глав органов Совета Европы - Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), который распространила на своей Facebook-странице председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько, передает УНН.

“Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции, даже если существует бесспорно важная причина, не может привести к культуре конституционализма и уважению верховенства права”, — говорится в письме.

Так, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио и председатель GRECO Марин Мрчела отмечают, что понимают серьезность вызова и не недооценивают потребность в своевременных, твердых и решительных действиях.

“Мы призываем вас учесть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны после возможного поспешного решения об увольнении конституционных судей. Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения борьбы с коррупцией в соответствии с международными стандартами”, — отметили авторы письма.

Ранее представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что президентский законопроект “О восстановлении доверия к конституционного судопроизводства” полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.

Напомним, в “Слуге народа” заявили, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ остается безальтернативным вариантом для выхода из кризиса, а еще предупредили, что судьбу судей и их решений может решить улица.

Как сообщалось, Европарламент поддерживает законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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