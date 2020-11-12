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Конституційна криза: Венеціанка і GRECO не отримували запитів про допомогу від України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. На сьогодні ні Венеціанська комісія, ні Група держав по боротьбі з корупцією, ні Департамент по боротьбі зі злочинністю Ради Європи не отримали запитів від української влади про допомогу у вирішенні ситуації, пов'язаної з боротьбою з корупцією, в світлі рішення Конституційного суду. Інформацію про це УНН повідомили в прес-службі Ради Європи.

"Венеціанська комісія і Генеральний директорат з прав людини та верховенства права Ради Європи висловили готовність допомогти українській владі у вирішенні ситуації, пов'язаної з боротьбою з корупцією, в світлі рішення Конституційного суду, якщо вони отримають запит з цього приводу", - повідомили в пресслужбі.

Відзначається, що відповідний запит до Венеціанської комісії може виходити від Президента або від Верховної Ради, або відразу від обох сторін.

"Однак на сьогодні ні Венеціанська комісія, ні GRECO (Група держав по боротьбі з корупцією), ні Департамент по боротьбі зі злочинністю Ради Європи не отримали таких запитів", - повідомили в РЄ.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав невідповідною Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

Після цього Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів.

У Раді Європи, в свою чергу, назвали законопроект Президента Зеленського про припинення повноважень суддів КСУ - грубим порушенням.

Пізніше Зеленський заявив, що спільно з главою Венеціанської комісії прагне до відновлення довіри до КСУ.

Українські Національні Новини

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